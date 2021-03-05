Клопп назвал поражение от "Челси" серьезным ударом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от "Челси".

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Единственный гол в матче оформил Мэйсон Маунт на 42-й минуте. Для "красных" это пятое поражение в шести последних матчах.

"Дело не в "Энфилде", проблема общая. Нам нужно лучше действовать в решающих ситуациях, проявлять свои навыки. Нам это не всегда удается. Это серьезный удар, но не конец. Мы должны выигрывать футбольные матчи", — заявил специалист.

По итогам поединка "Челси" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. "Ливерпуль" идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.