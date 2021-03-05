О нас
Report Georgia
Аудио новости

Клопп назвал поражение от "Челси" серьезным ударом

Клопп назвал поражение от "Челси" серьезным ударом Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от "Челси"
Футбол
5 марта 2021 г. 08:49
Клопп назвал поражение от Челси серьезным ударом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от "Челси".

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Единственный гол в матче оформил Мэйсон Маунт на 42-й минуте. Для "красных" это пятое поражение в шести последних матчах.

"Дело не в "Энфилде", проблема общая. Нам нужно лучше действовать в решающих ситуациях, проявлять свои навыки. Нам это не всегда удается. Это серьезный удар, но не конец. Мы должны выигрывать футбольные матчи", — заявил специалист.

По итогам поединка "Челси" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. "Ливерпуль" идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Klopp rues 'massive blow' as Liverpool suffer historic home defeat
Версия на азербайджанском языке "Liverpul"un baş məşqçisi: “Çelsi”yə məğlubiyyət ciddi zərbədir”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Интер продолжает лидировать в Серии А
"Интер" продолжает лидировать в Серии А
5 марта 2021 г. 05:35
Ливерпуль потерпел пятое домашнее поражение подряд
"Ливерпуль" потерпел пятое домашнее поражение подряд
5 марта 2021 г. 02:52
Роналду может покинуть Ювентус
Роналду может покинуть "Ювентус"
4 марта 2021 г. 21:15
Армянского футболиста задержали с фальшивыми деньгами
Армянского футболиста задержали с фальшивыми деньгами
4 марта 2021 г. 19:45
Выживший в авиакатастрофе с командой Шапекоэнсе уцелел в смертельном ДТП
Выживший в авиакатастрофе с командой "Шапекоэнсе" уцелел в смертельном ДТП
4 марта 2021 г. 18:25
Барселона вышла в финал Кубка Испании по футболу
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу
4 марта 2021 г. 02:50
Фиорентина проиграла Роме в чемпионате Италии
"Фиорентина" проиграла "Роме" в чемпионате Италии
4 марта 2021 г. 02:04
Исполнительный вице-президент АФФА встретился с послом Марокко
Исполнительный вице-президент АФФА встретился с послом Марокко
3 марта 2021 г. 19:37
Роналду установил уникальный рекорд результативности
Роналду установил уникальный рекорд результативности
3 марта 2021 г. 07:33
Роналду сравнялся с Пеле по голам в официальных матчах
Роналду сравнялся с Пеле по голам в официальных матчах
3 марта 2021 г. 06:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi