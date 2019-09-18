Клопп: Ливерпуль принимал неверные решения и должен смириться с результатом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), сообщает Report.

«Болезненное поражение, учитывая, что мы имели все возможности забивать. Это была первая игра, мы работали в нападении, но не сумели завершить атаки, и в этом проблема. Во втором тайме началась дикая игра, все носились из стороны в сторону.

"Ливерпуль" показал хороший футбол, но не смог забить. Мы контролировали игру, но не имели достаточно действительно опасных моментов. Мы принимали неправильные решения и должны смириться с результатом", — сказал Клопп в ходе пресс-конференции.

Во 2-м туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Наполи» предстоит выездная встреча с «Генком». Матч состоится в Генке на арене «Кристал-Арена».

Оба матча пройдут 2 октября.