Клиент букмекерской компании проиграл из-за "Нефтчи" 2 млн рублей

Клиент букмекерской компании "Фонбет" поставил 2 млн рублей (53 тыс. 600 манатов) на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и азербайджанским клубом "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт championat.com, он сделал ставку на то, что матч не завершится ничьей, при этом предположив, что "Арсенал" как минимум, должен забить один мяч. Вероятность такого исхода аналитики оценили коэффициентом 1.38.

Ставка оказалась неудачной. "Арсенал" на своём поле уступил "Нефтчи" со счётом 0:1. Клиент букмекера потерял 2 млн рублей.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 1 августа на стадионе "Bakcell Arena".