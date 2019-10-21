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Китай - единственный кандидат на проведение клубного чемпионата мира-2021

Китай - единственный кандидат на проведение клубного чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрит только заявку единственного кандидата - Китая на право проведения клубного чемпионата мира-2021.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, вопрос выбора страны-хозяйки турнира включен в повестку заседания совета ФИФА, которое пройдет 24 октября в Шанхае.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах клубный чемпионат мира пройдет в Катаре. Согласно действующим правилам, в турнире принимают участие семь клубов. В марте совет ФИФА принял решение о переформатировании клубного чемпионата мира, число участников которого вырастет до 24 команд с 2021 года.

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