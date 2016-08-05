Китайские инвесторы официально стали владельцами футбольного клуба "Милан"

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Пресс-служба "Милана" официально объявила о продаже итальянского футбольного клуба инвесторам из Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в пятницу президент "Милана" Сильвио Берлускони, владевший итальянским клубом с 1986 года, одобрил соглашение, подписанное управляющим директором компании Fininvest Данило Пеллегрино и Ханом Ли, представителем группы китайских инвесторов, о продаже последним пакета акций "россонери" в размере 99,93%.

Инвесторы действуют через управляющую компанию Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co.Ltd. Согласно договору, сделка о продаже клуба должна быть завершена к концу 2016 года. Общая стоимость активов "Милана" была оценена примерно в 740 миллионов евро, однако с учетом долгов клуба стороны сошлись на продаже команды за сумму примерно в 220 миллионов долларов (около 198 миллионов евро). После приобретения клуба инвесторы вложат в команду в качестве инвестиций до 350 миллионов евро за три года.

В минувшем сезоне "Милан" в чемпионате Италии занял седьмое место и не попал в еврокубки. В последний раз "Милан" становился чемпионом страны в сезоне-2010/11.