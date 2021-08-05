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Кипрский футболист: Будет непрофессионально, если Гурбанов не воспримет AEL всерьез

Кипрский футболист: Будет непрофессионально, если Гурбанов не воспримет AEL всерьез "AEL придется нелегко. Но я верю в команду. Ребята сегодня могут получить хороший результат в домашнем матче".
Футбол
5 августа 2021 г. 12:45
Кипрский футболист: Будет непрофессионально, если Гурбанов не воспримет AEL всерьез

"AEL придется нелегко. Но я верю в команду. Ребята сегодня могут получить хороший результат в домашнем матче".

Как сообщает Report, об этом в разговоре с местной прессой о первом матче III квалификационного тура Лиги чемпионов УЕФА, который представитель Лимасола проведет дома против "Карабаха", сказал бывший футболист кипрского AEL Христос Германос.

Защитник-ветеран сказал, что верит в победу своей бывшей команды: "В настоящее время AEL и Omonia создают впечатление более стабильного коллектива. Поэтому я верю в эти команды".

Германос, который носил форму AEL в 2004-2007 годах, также прокомментировал мнение главного тренера ФК "Карабаха" Гурбана Гурбанова о сопернике: "Если Гурбанов не воспринял бы AEL всерьез, то это было бы непрофессионально. Возможно, таким заявлением он хотел лучше настроить своих игроков на матч".

Матч AEL - ФК "Карабах", который состоится сегодня на АЕК Arena в Ларнаке, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Kiprli futbolçu: "Qurbanovun AEL-i ciddiyə almaması qeyri-peşəkarlıq olardı"

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