Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов

Французский нападающий Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов, которые могли бы выступать за африканские сборные.

Французский нападающий Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов, которые могли бы выступать за африканские сборные.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Transfermarkt.

Топ-10 самых дорогих футболистов, которые могли бы выступить на Кубке Африки:

1. Килиан Мбаппе (€ 180 млн, мог бы выступать за сборную Камеруна);

2. Букайо Сака (€ 120 млн, мог бы выступать за сборную Нигерии);

3-5. Эдуарду Камавинга (€ 90 млн, мог бы выступать за сборную Конго);

3-5. Орельен Тчуамени (€ 90 млн, мог бы выступать за сборную Камеруна);

3-5. Рафаэл Леау (€ 90 млн, мог бы выступать за сборную Анголы);

6-7. Вильям Салиба (€ 75 млн, мог бы выступать за сборную Камеруна);

6-7. Кристофер Нкунку (€ 75 млн, мог бы выступать за сборную ДР Конго);

8-10. Альфонсо Дэвис (€ 70 млн, мог бы выступать за сборную Либерии);

8-10. Александер Исак (€ 70 млн, мог бы выступать за сборную Эритреи);

8-10. Рандаль Коло Муани (€ 70 млн, мог бы выступать за сборную ДР Конго).