Киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, вместе с 46-летним специалистом также был уволен весь тренерский штаб первой команды.

Отметим, что Хацкевич занимал пост наставника "Динамо" с 2017 года.

Накануне украинская команда вылетела из Лиги чемпионов после ничьей на домашнем поле в матче с бельгийским "Брюгге" (3:3). Первый поединок завершился поражением бело-голубых со счётом 0:1.