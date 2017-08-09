Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Киберспорт могут включить в программу Летних олимпийских игр 2024-го года.

Как сообщает Report, об этом в заявлении Associated Press сказал руководитель Оргкомитета предстоящих в Париже Игр Тони Эстангуэт.

По его словам, в связи с этим пройдут обсуждения между представителями киберспорта и Международного олимпийского комитета.

Программа Летних олимпийских игр 2024-го года будет установлена в 2019 году, а утверждена после Токио-2020.

Отметим, что киберспорт (иное название e-Sport) - это соревнования на основе компьютерных игр. В основном его организуют среди профессиональных игроков.

В основном в киберспорте встречаются стратегические игры в реальном времени, боевые игры, шутеры от первого лица и спортивные игры.