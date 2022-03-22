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Кессье подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года

Кессье подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года Полузащитник «Милана» Франк Кессье согласовал свой переход в «Барселону».
Футбол
22 марта 2022 г. 18:17
Кессье подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года

Полузащитник «Милана» Франк Кессье согласовал свой переход в «Барселону».

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Соглашение вступит в силу в июле этого года, когда 25-летний ивуариец присоединится к новой команде на правах свободного агента. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 млн евро в качестве подписного бонуса.

Отметим, что в сезоне-2021/22 Кессье забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Милан». Контракт полузащитника с итальянской командой действует до конца июня 2022 года.

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