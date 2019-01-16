Кейн пропустит полтора месяца и не сыграет с "Боруссией" в 1/8 финала ЛЧ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн пропустит как минимум полтора месяца из-за травмы.

Как передает Report, об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

25-летний англичанин прошёл медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

В связи с травмой лидер атак столичной команды пропустит примерно 11 матчей, в том числе обе встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», которые состоятся 13 февраля в Лондоне и 5 марта в Дортмунде.