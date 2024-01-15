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Каждый игрок "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной"

Каждый игрок "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной" Каждый футболист мадридского "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной" в финале Суперкубка Испании.
Футбол
15 января 2024 г. 06:49
Каждый игрок Реала получит по € 150 тыс. за победу над Барселоной

Каждый футболист мадридского "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной" в финале Суперкубка Испании.

Как передает Report, об этом сообщает Football Espana.

По информации источника издания, президент мадридцев Флорентино Перес выделил € 4 млн для вознаграждения команды и тренерского штаба за победу над сине-гранатовыми.

Отметим, что игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "сливочных".

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. "Барселона" же ранее уверенно обыграла "Осасуну" со счётом 2:0 в основное время встречи.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in hər oyunçusu "Barselona" üzərində qələbəyə görə 150 min avro alacaq

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