Каждый игрок "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной"

Каждый футболист мадридского "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной" в финале Суперкубка Испании.
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По информации источника издания, президент мадридцев Флорентино Перес выделил € 4 млн для вознаграждения команды и тренерского штаба за победу над сине-гранатовыми.
Отметим, что игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "сливочных".
В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. "Барселона" же ранее уверенно обыграла "Осасуну" со счётом 2:0 в основное время встречи.