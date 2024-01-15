Каждый игрок "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной"

Каждый футболист мадридского "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной" в финале Суперкубка Испании.

Каждый футболист мадридского "Реала" получит по € 150 тыс. за победу над "Барселоной" в финале Суперкубка Испании.

Как передает Report , об этом сообщает Football Espana.

По информации источника издания, президент мадридцев Флорентино Перес выделил € 4 млн для вознаграждения команды и тренерского штаба за победу над сине-гранатовыми.

Отметим, что игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "сливочных".

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. "Барселона" же ранее уверенно обыграла "Осасуну" со счётом 2:0 в основное время встречи.