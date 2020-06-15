Касильяс отказался от участия в выборах на пост главы Федерации футбола Испании

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс объявил, что отказался от идеи баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Как сообщает Report, об этом 39-летний бывший голкипер заявил на своей странице в Twitter.

"Основная причина, по которой я принял это решение, – особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в нашей стране. Поэтому выборы отошли на второй план.

Я предлагаю свою помощь RFEF, Ла Лиге, ассоциации футболистов Испании и их руководству и с радостью буду сотрудничать на благо футбола", – говорится в заявлении Касильяса.

Выборы президента федерации пройдут в этом году. Предполагалось, что 39-летний Касильяс станет соперником нынешнего главы ведомства Луиса Рубиалеса.

Напомним, что легендарный вратарь сборной Испании Икер Касильяс завершил карьеру спортсмена после того, как пережил инфаркт в мае 2019 года.