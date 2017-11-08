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    Касильяс стал лауреатом премии Golden Foot 2017

    Значительную часть карьеры 36-летний Касильяс отыграл в составе «Реала»

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Голкипер португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс стал лауреатом ежегодной премии Golden Foot, присуждающейся игрокам, достигшим 28-летнего возраста, за успешную профессиональную карьеру.

    Как передает Report, об этом сообщает испанское издание AS.

    Значительную часть карьеры 36-летний Касильяс отыграл в составе «Реала», с которым пять раз становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

    Кроме того, со сборной Испании по футболу голкипер становился чемпионом мира и выиграл два чемпионата Европы.

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