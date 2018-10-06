 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Карло Анчелотти мотивировал игроков на матч "Наполи" - "Ливерпуль" необычным способом

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти мотивировал игроков итальянской команды перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0) необычным способом.

    Как передает Report со ссылкой на портал CalcioNapoli24, перед началом игры 59-летний итальянский специалист показал игрокам несколько заголовков в прессе, а также телевизионные сюжеты, в которых говорилось о том, что "Наполи" является аутсайдером в предстоящей встрече и не сможет добиться победы.

    После этого Анчелотти обратился к игрокам: "Что скажете на это? Мы пойдём и преподнесём "Ливерпулю" неприятный сюрприз?".

    "Наполи" набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице группы С. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi