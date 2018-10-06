Карло Анчелотти мотивировал игроков на матч "Наполи" - "Ливерпуль" необычным способом

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти мотивировал игроков итальянской команды перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0) необычным способом.

Как передает Report со ссылкой на портал CalcioNapoli24, перед началом игры 59-летний итальянский специалист показал игрокам несколько заголовков в прессе, а также телевизионные сюжеты, в которых говорилось о том, что "Наполи" является аутсайдером в предстоящей встрече и не сможет добиться победы.

После этого Анчелотти обратился к игрокам: "Что скажете на это? Мы пойдём и преподнесём "Ливерпулю" неприятный сюрприз?".

"Наполи" набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице группы С.