​"Карабах" завоевал 200-ю победу под руководством Гурбана Гурбанова

XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу ознаменовался тремя юбилеями.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, клуб "Карабах" на гостевой игре с "Зиря" завоевал 200-ю победу на чемпионате под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова.

Руководящий агдамской командой с 2008 года 47-летний специалист за 11 лет вывел свою команду на 340 игр Премьер- лиги. В 200 из них команда выиграла, 84 завершила ничьей и 56 раз проиграла. С учетом деятельности Гурбана Гурбанова в "Нефтчи" это его 218 победа в Премьер- лиге.

Клуб "Сумгайыт" провел юбилейную игру в чемпионате Азербайджана. Выездная игра против "Нефтчи", где хозяева поля проиграли со счетом 3:2, стала 250 матчем команды "молодежного городка". Из этих встреч 124 они провели дома, 126 – в гостях. За этот период команда завоевала 62 победы, 66 раз сыграла вничью и 122 раза проиграла. Сумгайытцы забили 239 голов и пропустили 364 гола.

"Нефтчи" же пропустил свой 600-й гол на чемпионате Азербайджана. Последний гол бакинского клуба носил неприятный юбилейный характер, они проиграли "Сумгайыту" со счетом 2:3, пропустив гол. Участвующие во всех чемпионатах страны с 1992 года бакинцы пропустили столько голов в 775 матчах. Из них 259 пропущены на домашнем, 327 – на выездном, 14 – на нейтральном поле.

Отметим, что в чемпионате страны наибольшее количество голов пропустила команда "Туран" – 690 голов. "Сумгайыт" же является 17-м клубом, который провел в Премьер -лиге 250 и больше игр.