"Карабах" завершил выступление в еврокубках с прибылью более 10 млн манатов

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"Карабах" за ничью с люксембургским "Дюделанжем" (1:1) в рамках прошедшего в Баку VI тура группового этапа Лиги Европы получит от УЕФА премию в 190 тыс. евро.

Как сообщает Report, Европейская футбольная структура выплачивает данную сумму за каждую ничью в групповом этапе.

"Карабах" заработал 2,92 млн евро за выход в групповой этап Лиги Европы. Кроме того, за победу над "Дюделанжем" со счетом 4:1 в Люксембурге команда получила 570 тыс. евро, за ничью с кипрским АПОЭЛ в Баку 2:2 – 190 тыс. евро.

Помимо этого, агдамский представитель за участие в трех квалификационных этапах Лиги чемпионов в текущем сезоне получил из выплат солидарности соответственно 280 тыс. евро, 380 тыс. евро и 480 тыс. евро, т.е. в целом 1 млн 140 тыс. евро.

Таким образом, агдамский представитель за сезон 2019/2020 заработал 5 млн 10 тыс. евро (более 10 млн манатов). Однако это не окончательная сумма. Дополнительные суммы, оставшиеся после ничейных матчей (после каждой ничьи остается 190 тыс. евро), УЕФА разделит между участниками группового этапа по количеству побед.