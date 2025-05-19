"Карабах" забил свой 100-й гол в матчах чемпионата против "Кяпяза"

"Карабах" забил свой 100-й гол в матчах чемпионата против "Кяпяза".

"Карабах" забил свой 100-й гол в матчах чемпионата против "Кяпяза".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный гол забит в XXXV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Автором гола стал Леандру Андраде в 61-м матче "Карабаха" против представителя Гянджи.

Это седьмой подобный случай в национальных чемпионатах с 1992 года, когда один из соперников забивает в ворота другого 100 и более голов. Пять из таких случаев - на счету "Карабаха".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Кяпязом" завершился со счетом 3:0.