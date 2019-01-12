 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Карабах" встретится с обыгравшей "Нефтчи" командой

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сменился один из соперников клуба "Карабах", который сейчас находится на сборах в турецкой Анталье.

    Как сообщили Report в клубе, коллектив, возглавляемый Гурбаном Гурбановым, вместо встречи 16 января с узбекским "Пахтакором" встретится с венгерским "Уйпештом". Причина в отмене подготовительного процесса узбекского клуба в Турции.

    "Уйпешт" в первом квалификационном раунде Лиги Европы отстранил "Нефтчи" от борьбы.

    Отметим, что сегодня "Карабах" в первом проверочном матче встретится с румынским "Боташани". Встреча начнется в 18.30 по бакинскому времени. Агдамцы встретятся 19 января с чешским "Богемианс", 23 января – с польским "Пиастом", 26 января – украинским "Шахтером" (Донецк). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi