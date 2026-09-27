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    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    • 27 сентября, 2026
    • 12:31
    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что температура воздуха ночью составит 18–20°, днем - 26–29° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60–70%, днем - 45–55%.

    В районах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако вечером, начиная с горных районов, в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах осадки могут носить ливневой характер, возможны гроза и град. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15–20°, днем - 26–31° тепла, в горах ночью - 7–12°, днем - 15–20° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Азербайджан
    Sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək
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