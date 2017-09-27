Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В канун предстоящего во II туре группового раунда Лиги чемпионов матча с итальянским клубом "Рома", "Карабах" вновь обратился к болельщикам.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт азербайджанской команды, в обращении говорится, что двери Бакинского олимпийского стадиона откроют за 3 часа до начала матча.

Обращаясь к болельщикам, выражается просьба своевременно прийти и занять места на трибуне, чтобы избежать возможного столпотворения.

Отметим, что матч "Карабах" - "Рома" начнется в 20:00.