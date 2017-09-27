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    "Карабах" вновь обратился к болельщикам

    Двери Бакинского олимпийского стадиона откроют за 3 часа до начала матча

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В канун предстоящего во II туре группового раунда Лиги чемпионов матча с итальянским клубом "Рома", "Карабах" вновь обратился к болельщикам.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт азербайджанской команды, в обращении говорится, что двери Бакинского олимпийского стадиона откроют за 3 часа до начала матча.

    Обращаясь к болельщикам, выражается просьба своевременно прийти и занять места на трибуне, чтобы избежать возможного столпотворения.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Рома" начнется в 20:00.  

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