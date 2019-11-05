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"Карабах" выйдет против АПОЭЛ без болельщиков

"Карабах" выйдет против АПОЭЛ без болельщиков

Команда "Карабах" на матч против кипрского АПОЭЛ в рамках IV тура Лиги Европы УЕФА выйдет без болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на издание SigmaLive, руководство азербайджанского представителя предпочло не приобретать билеты для своих сторонников. Клуб предпринял такой шаг во избежание возможной напряженности.

Отметим, что матч состоится 7 ноября в Никосии на стадионе GSP Arena и начнется в 21:55 по бакинскому времени. Матч имеет большое значение для обеих команд с точки зрения выхода в 1/16 финала. В настоящее время "Карабах" с 4 очками занимает 2 место в группе, АПОЭЛ – с 1 очком последнее.

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