"Карабах" в меньшинстве сыграл вничью с "Атлетико", набрав первое очко в ЛЧ

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ «Карабах» и «Атлетико» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме «Атлетико» создал несколько неплохих моментов, но вратарь неизменно спасал «Карабах». На 54-й минуте судьи отменили гол Антуанна Гризманна из офсайда.

На 75-й минуте Дино Ндлову в борьбе в штрафной площади «Атлетико» с Диего Годином упал на газон, судья принял это за симуляцию и показал игроку хозяев жёлтую карточку, ставшую для него второй. Несмотря на это, «Карабах» удержал ничью.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) – "Атлетико М" (Мадрид, Испания" - 0:0

Удаления: Ндлову, 75 – нет

Турнирная таблица группы С: 1. «Челси» — 6 очков (2 игры); 2. «Рома» — 4 (2); «Атлетико» — 2 (3); 4. «Карабах» — 1 (3).