"Карабах" уступив "Севильи" покинул Лигу Европы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 4

"Карабах" уступив "Севильи", выбыл из Лиги Европы.
Как передает Report, матч проходивший на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Счет на 61-й минуте открыл Брайан Хиль, а на 90+2 мин. Мунас Даббур удвоил результат - 2:0.
После этого результата, "Карабах" лишился последних шансов на выход из группы и покинул Лигу Европы.
*** 01:18
Открыт счет в матче "Карабах" и "Севилья".
Как передает Report, на 61-й минуте в составе хозяев поля отличился Брайан Хиль - 1:0.
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Начался второй тайм матча "Карабах" и "Севилья".
Как передает Report, счет пока в игре не открыт.
*** 00:46
Завершилась первая половина матча "Карабах" и "Севилья".
Как передает Report, на перерыв команды ушли без забитых мячей.
*** 00:01
Единственный представитель Азербайджана в Лиге Европы "Карабах" вышел на свою очередную игру.
Как передает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова встречается в пятом туре группового этапа Лиги Европы с испанской "Севильей".
Матч проходит на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который начался в 00:00 по бакинскому времени.
Отметим, что судит встречу главный арбитр Мохаммед Аль-Хаким (Швеция).
Şamo QuliyevАвтор новости