"Карабах" уступив "Севильи" покинул Лигу Европы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 4

"Карабах" уступив "Севильи", выбыл из Лиги Европы.

Как передает Report, матч проходивший на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет на 61-й минуте открыл Брайан Хиль, а на 90+2 мин. Мунас Даббур удвоил результат - 2:0.

После этого результата, "Карабах" лишился последних шансов на выход из группы и покинул Лигу Европы.

*** 01:18

Открыт счет в матче "Карабах" и "Севилья".

Как передает Report, на 61-й минуте в составе хозяев поля отличился Брайан Хиль - 1:0.

*** 01:00

Начался второй тайм матча "Карабах" и "Севилья".

Как передает Report, счет пока в игре не открыт.

*** 00:46

Завершилась первая половина матча "Карабах" и "Севилья".

Как передает Report, на перерыв команды ушли без забитых мячей.

*** 00:01

Единственный представитель Азербайджана в Лиге Европы "Карабах" вышел на свою очередную игру.

Как передает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова встречается в пятом туре группового этапа Лиги Европы с испанской "Севильей".

Матч проходит на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который начался в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что судит встречу главный арбитр Мохаммед Аль-Хаким (Швеция).