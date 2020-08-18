"Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА

Сегодня в Азербайджане будут официально возобновлены после перерыва продолжительностью более 5 месяцев футбольные матчи

Сегодня в Азербайджане после продолжительного перерыва официально будут возобновлены футбольные матчи.

Как сообщает Report, чемпион страны "Карабах" примет клуб "Силекс" из Северной Македонии. Игра, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

Отметим, что "Карабах" участвует в Лиге чемпионов седьмой сезон подряд, а "Силекс" в качестве серебряного призера из-за отсутствия лицензии у чемпиона Северной Македонии "Вардара".

Поскольку отборочные раунды состоят из одной игры, судьба путевки в следующий раунд решится в Баку.

Победитель этой пары во втором квалификационном раунде встретится с сильнейшим из дуэли "Шериф" (Молдова) - "Фола Эш" (Люксембург).

18 августа

Лига чемпионов УЕФА

1-й квалификационный раунд

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония)

Судьи: Ярослав Козык, Виктор Нижник, Владимир Коротин, Анатолий Абдулла (все - Украина)

Судья-инспектор: Атилла Абрахам (Венгрия)

Представитель УЕФА: Виталий Данильченко (Украина)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.