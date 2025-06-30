"Карабах" сегодня встретится с "Зиря" в контрольном матче

Сегодня состоится контрольный матч между футбольными командами "Карабах" и "Зиря", представляющими Азербайджан в еврокубках.

Сегодня состоится контрольный матч между футбольными командами "Карабах" и "Зиря", представляющими Азербайджан в еврокубках.

Как сообщает Report, матч состоится в 18:00 на стадионе Azersun Arena.

"Карабах" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА встретится с победителем пары "Шелберн" (Ирландия) - "Линфилд" (Северная Ирландия). Первый матч этого раунда состоится 22-23 июля, а ответный - 29-30 июля.

"Зиря" во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с представителем Хорватии "Хайдуком". Первый матч состоится 23 июля в 19:30 на стадионе Bakcell Arena, а ответный - 31 июля в 23:00 по бакинскому времени на Polyud Stadium.