"Карабах" провел последний матч в Молодежной лиге УЕФА

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Команда U19 футбольного клуба "Карабах" провела последний матч в Молодежной лиге УЕФА.

Как сообщает Report, азербайджанская команда встретилась в столице Италии с ровесниками из клуба "Рома".

Встреча завершилась победой хозяев поля - 3:0. В первой половине матча клуб "Рома" забил 2, а после перерыва - 1 мяч. Несмотря на попытки "Карабаха" сократить во второй части матча разницу в счете, команда так и не смогла воспользоваться возможностями забить гол.

Таким образом, агдамская команда завершила Молодежную лигу УЕФА с 3 очками на последней позиции.