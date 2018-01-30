"Карабах" прокомментировал сообщения о вероятности перехода Ричарда Алмейды в "Бурсаспор"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Карабах" высказался по поводу сообщений о достижении футболистом Ричардом Алмейдой договоренности с турецким клубом "Бурсаспор".

В заявлении Report директор агдамского клуба Эмрах Челикель отметил, что к ним не поступало никакого официального обращения от "Бурсаспор".

Наряду с этим, Э.Челикель напомнил, что действующий контракт Ричарда Алмейды предусмотрен до конца сезона. Он подчеркнул, что получение опытным полузащитником предложений от других клубов, вполне нормально.

Отметим, что агентство Doğan распространило информацию об одобрении Ричардом Алмейда предложения "Бурсаспор" и проведении на данный момент переговоров между двумя клубами.