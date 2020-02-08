"Карабах" принимает "Нефтчи", "Зиря" - "Сумгайыт"

Сегодня пройдут последние два матча XVI тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, встречи состоятся в Сумгайыте и Баку.

Сначала на стадионе Kapital Bank Arena встретятся "Сумгайыт" и "Зиря". Это будет 19-ой встречей данных команд в чемпионате. В предыдущих 18 встречах 4 раза побеждал "Сумгайыт", а 10 раз победу праздновал "Зиря". Еще 4 матча завершились вничью. По разнице мячей "Зиря" также впереди – 25:15. В последних 5 матчах "Сумгайыт" не может победить, а представители столицы, наоборот, постоянно забивают.

В прошлом туре "Зиря" дома победила "Сабах" со счетом 2:0, а "Сумгайыт" выезде разошелся миром с "Нефтчи". В результате "орлы" набрали 20 очков и занялись четвертое место, а сумгайытцы расположились на 5-ой строчке с 19 баллами в активе.

В последнем матче тура сыграют "Карабах" и "Нефтчи". Встреча станет 100-ой между этими командами. До сих пор принципиальные соперники 78 раз встречались в чемпионате и 21 раз в кубке. В 29 дуэлях в рамках премьер-лиги победу праздновали "скакуны", в 20 – "нефтяники", еще 29 матчей завершились вничью. По разнице мячей впереди агдамцы - 84:71.

В настоящее время коллектив Гурбана Гурбанова с 34 очками возглавляет турнирную таблицу. "Нефтчи", имеющий 26 баллов, поднимется на вторую строчку даже в случае ничьи.

У "Карабаха" из-за травмы выбыл из строя Рахиль Мамедов, "Нефтчи" же не сможет воспользоваться услугами травмированного Воислава Станковича.

Азербайджанская премьер-лига, XVI тур

8 февраля

17:30 "Сумгайыт" – "Зиря"

Сумгайыт, стадион "Капитал Банк Арена". Главный судья – Орхан Мамедов.

20:00 "Карабах" – "Нефтчи"

Баку, стадион "Тофик Бахрамов". Главный судья – Рауф Джабаров.