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    "Карабах" прилетел в Рим

    Игра с итальянской «Ромой» состоится завтра в 23:45 по бакинскому времени© Report

    Рим. 3 декабря. REPORT.AZ/ Футбольный клуб «Карабах» (Агдам) прилетел в Рим для последнего матча в рамках группового турнира Лиги Чемпионов с итальянской "Ромой". 

    Как сообщает корреспондент Report, командированный в столицу Италии, самолет летевший чартерным рейсом, приземлился в 21:15 по бакинскому времени в аэропорту Fiumicino. Завтра команда выйдет на предматчевую тренировку на стадионе «Олимпико», вмещающем 72 634 зрителя. Игра с итальянской «Ромой» состоится в 23:45 по бакинскому времени. 

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