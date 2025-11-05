"Карабах" потерпел поражение от "Челси" в Лиге молодежи УЕФА
Футбол
- 05 ноября, 2025
- 17:05
Команда "Карабаха" U-19 проиграла соперникам из "Челси" в матче IV туре общего этапа Молодежной лиги УЕФА.
Как сообщает Report, представитель Агдама уступил английской команде со счетом 0:5.
Игра прошла на "Азерсун Арене".
Отметим, что "Сабах" примет французский "Нант" в ответном матче II квалификационного раунда Молодежной лиги УЕФА. Эта встреча начнется на стадионе Алинджа в 17:00.
