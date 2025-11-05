Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    "Карабах" потерпел поражение от "Челси" в Лиге молодежи УЕФА

    Футбол
    • 05 ноября, 2025
    • 17:05
    Карабах потерпел поражение от Челси в Лиге молодежи УЕФА

    Команда "Карабаха" U-19 проиграла соперникам из "Челси" в матче IV туре общего этапа Молодежной лиги УЕФА.

    Как сообщает Report, представитель Агдама уступил английской команде со счетом 0:5.

    Игра прошла на "Азерсун Арене".

    Отметим, что "Сабах" примет французский "Нант" в ответном матче II квалификационного раунда Молодежной лиги УЕФА. Эта встреча начнется на стадионе Алинджа в 17:00.

    ФК "Карабах" ФК "Челси" Молодежная лига УЕФА
    Лента новостей