"Карабах" потерпел поражение от "Челси" в Лиге молодежи УЕФА

Команда "Карабаха" U-19 проиграла соперникам из "Челси" в матче IV туре общего этапа Молодежной лиги УЕФА.

Как сообщает Report, представитель Агдама уступил английской команде со счетом 0:5.

Игра прошла на "Азерсун Арене".

Отметим, что "Сабах" примет французский "Нант" в ответном матче II квалификационного раунда Молодежной лиги УЕФА. Эта встреча начнется на стадионе Алинджа в 17:00.