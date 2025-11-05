"Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında "Çelsi"yə məğlub olub
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 16:50
"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirib.
"Report"un məlumatına görə, əsas mərhələnin IV turunda Bakıda İngiltərənin "Çelsi" kollektivini qəbul edən Ağdam təmsilçisi 0:5 hesabı ilə uduzub.
Oyun "Azərsun Arena"da keçirilib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində daha əvvəl keçirdiyi oyunlarda "Benfika" (1:7), "Kopenhagen" (0:5) və "Atletik"ə (0:3) uduzub.
