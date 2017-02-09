"Карабах" осуществит трансфер норвежского нападающего

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" может осуществить трансфер норвежского футболиста Мохаммеда Кейты. Как сообщает Report со ссылкой на издание Metro, 27-летний нападающий гамбийского происхождения получил привлекательное предложение, из-за которого отказался перейти в американский клуб "Миннесота".

Кейта сообщил газете VG, что согласовал условия контракта с одним из клубов. Сообщается, что стоимость контракта составляет 200 тыс. евро. Опытный нападающий до конца июня имеет контракт с польским клубом "Лех". Однако в прошлом месяце он заявил, что не вернется в "Лех", из-за чего ему был выписан штраф на рекордную сумму, и футболисту предложили искать себе новый клуб.

Отметим, что ранее Мохаммед Кейта выступал за норвежские сборные U-18, U-21 и U-23.