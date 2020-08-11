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"Карабах" одолел "Сабах"

"Карабах" одолел "Сабах" Футбольные клубы "Карабах" и "Сабах", готовящиеся к сезону 2020/2021, провели очередной проверочный матч
Футбол
11 августа 2020 г. 23:28
Карабах одолел Сабах

Футбольные клубы "Карабах" и "Сабах", готовящиеся к сезону 2020/2021, провели очередной проверочный матч.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Азерсун Арена".

Встреча, за которой наблюдал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, завершилась победой агдамского клуба.

Счет был открыт в первом тайме. Новичок "Карабаха" Урош Матч отличился с пенальти. Во втором тайме Махир Эмрели удвоил преимущество "скакунов" - 2:0.

Отметим, что в первой встрече этих команд в Габале сильнее был "Сабах" - 2:1.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Sabah"a qalib gəldi

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