"Карабах" - одна из пяти команд, показавших стопроцентный результат в Европе

Количество команд, показавших 100%-ный результат в высших футбольных группах Европы, сократилось до 5.

Как сообщает Report, это произошло после проигрыша на своем поле "Интера" "Ювентусу" со счетом 1:2 в VII туре серии А Италии.

В настоящее время среди коллективов, выигравших во всех играх национальных чемпионатов, есть и "Карабах". Одержавший подряд 7 побед в Премьер-лиге агдамский представитель является лидером с 21 очком.

Кроме того, лидируют в турнирной таблице украинский "Шахтер" с победами в 10 матчах и английский "Ливерпуль" – в 8 матчах.

Попавший в одну группу с "Карабахом" в Лиге Европы представитель Кипра АПОЭЛ одержал победу во всех матчах, но в национальном чемпионате не занимает первую строчку списка. Причина этого в переносе 3 игр никосийцев в связи с матчами еврокубков. По этой причине АПОЭЛ сейчас занимает 8 место с 6 очками.

"Tre Penne" одержал победу во всех трех матчах, проведенных в Сан-Марино. В любительском чемпионате коллектив из группы В сейчас является лидером.

Отметим, что "Карабах" был победителем последних 6 сезонов Премьер-лиги Азербайджана. В чемпионатах страны, проходящих с 1992 года, в седьмой раз одна из команд не теряет очки в первых 7 турах. До сих пор в 6 таких случаях отличились "Нефтчи" четыре раза, "Шафа" и "Хязяр Лянкяран" по одному разу. "Карабах" попал в историю как четвертый клуб, добившийся такого успеха.