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"Карабах" одержал победу и увеличил отрыв от "Нефтчи"

"Карабах" одержал победу и увеличил отрыв от "Нефтчи" Завершился XXII тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
11 апреля 2021 г. 22:17
Карабах одержал победу и увеличил отрыв от Нефтчи

Завершился XXII тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в последнем матче тура "Карабах" принимал "Сумгайыт".

Встреча на стадионе Azersun Arena завершилась разгромной победой агдамцев – 4:1. Отличились Абдулла Зубир, 45+1 (1:0), 71 (3:1), Джамалдин Ходжаниязов, 46 (автогол, 2:0), Али Гурбани, 59 (2:1) и Филипп Озобич, 78 (4:1)

Благодаря этой победе "скакуны" еще больше укрепили свое лидерство, увеличив отрыв от ближайшего преследователя в лице "Нефтчи" на 3 очка. "Сумгайыт" же с 29 очками располагается на 4-ом месте.

Отметим, что в первом матче дня "Зиря" дома разошлась нулевой ничьей с "Нефтчи". Вчера же "Нефтчи" на выезде поделил очки с "Габалой" - 2:2, а во встрече "Сабаил" - "Сабах" счет так и не открылся – 0:0.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Qarabağ" qələbə sayəsində "Neftçi" ilə xal fərqini artırdı

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