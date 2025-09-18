Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    "Карабах" объявил о переходе Рамиля Шейдаева

    Футбол
    • 18 сентября, 2025
    • 22:28
    Карабах объявил о переходе Рамиля Шейдаева

    Агдамский "Карабах" объявил о трансфере Рамиля Шейдаева.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

    "Скакуны" вновь привлекли в свои ряды 29-летнего нападающего, футболист будет играть под номером 77.

    Отметим, что Р.Шейдаев в последнее время выступал за бакинский "Нефтчи".

    Форвард уже играл за "Карабах" в сезоне 2017/2018, а также с 2021 по 2023 год.

    ФК "Карабах" трансфер футбол Рамиль Шейдаев
