"Карабах" объявил о переходе Рамиля Шейдаева
Футбол
- 18 сентября, 2025
- 22:28
Агдамский "Карабах" объявил о трансфере Рамиля Шейдаева.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Скакуны" вновь привлекли в свои ряды 29-летнего нападающего, футболист будет играть под номером 77.
Отметим, что Р.Шейдаев в последнее время выступал за бакинский "Нефтчи".
Форвард уже играл за "Карабах" в сезоне 2017/2018, а также с 2021 по 2023 год.
