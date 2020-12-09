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"Карабах" обратился в УЕФА 

"Карабах" обратился в УЕФА  Азербайджанский клуб попросил отменить матч с "Вильярреалом"
Футбол
9 декабря 2020 г. 12:22
Карабах обратился в УЕФА 
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Футбольный клуб "Карабах" обратился в УЕФА в связи с матчем VI тура Лиги Европы против "Вильярреала", запланированного на 10 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в обращении отмечается, что футболисты агдамского клуба, у которых был выявлен коронавирус, пропустят матч.

Это 13 из 23 футболистов, включая двух вратарей. В связи с этим, как отмечается в обращении, азербайджанский клуб попросил отменить матч с "Вильярреалом".

Окончательное решение по данному вопросу примет УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" UEFA-ya müraciət etdi

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