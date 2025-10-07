"Карабах" обратился к болельщикам в преддверии матча с "Атлетик" из Бильбао
Футбол
- 07 октября, 2025
- 13:10
Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам в преддверии гостевого матча с "Атлетик" (Бильбао, Испания) в III туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ФК "Карабах".
"Болельщики, желающие поддержать команду в Испании, смогут получить ваучеры на выездную игру с 15 октября", - отмечается в сообщении.
Дополнительная информация о замене ваучеров на билеты будет опубликована позже на страницах клуба в социальных сетях.
Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября.
