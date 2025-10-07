Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    "Карабах" обратился к болельщикам в преддверии матча с "Атлетик" из Бильбао

    Футбол
    • 07 октября, 2025
    • 13:10
    Карабах обратился к болельщикам в преддверии матча с Атлетик из Бильбао

    Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам в преддверии гостевого матча с "Атлетик" (Бильбао, Испания) в III туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ФК "Карабах".

    "Болельщики, желающие поддержать команду в Испании, смогут получить ваучеры на выездную игру с 15 октября", - отмечается в сообщении.

    Дополнительная информация о замене ваучеров на билеты будет опубликована позже на страницах клуба в социальных сетях.

    Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября.

    Лига чемпионов УЕФА ФК "Карабах" "Атлетик"
