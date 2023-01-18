"Карабах", "Нефтчи" и "Зиря" продвинулись в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в списке из 502 команд также присутствуют 3 представителя Азербайджана.

Клуб "Карабах", имеющий в активе 139 очков, поднялся на 7 позиций и занял 78-е место.

"Нефтчи" и "Зиря" также продвинулись в рейтинге, поднявшись с 385-го на 290-е место и с 577-го на 478-е место, соответственно. "Нефтчи" имеет в активе 66,5 очка, а ”Зиря" - 50,25.

В первую тройку лидеров вошли “Фламенго” (Бразилия – 299 очков), “Палмейрас” (Бразилия - 284) и “Ливерпуль” (Англия - 273).