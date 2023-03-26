"Карабах" и "Галатасарай" назвали составы

Сегодня состоится благотворительный футбольный матч между азербайджанским «Карабахом» и турецким «Галатасараем».

Сегодня в Баку на Олимпийском стадионе состоится благотворительный футбольный матч между азербайджанским "Карабахом" и турецким "Галатасараем".

Как передает Report, все средства, вырученные с матча, пойдут в помощь жертвам от разрушительного землетрясения, случившегося в Турции в минувшем феврале.

20:00 "КАРАБАХ" (Азербайджан) – "ГАЛАТАСАРАЙ" (Турция)

"Карабах": Амин Рамазанов, Максим Медведев (к), Рахиль Мамедов, Кевин Медина, Вильд-Дональд Герье, Гара Гараев, Жулио Ромао, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Адама Диакаби, Редон Джиджа.

"Галатасарай": Окан Коджук, Лео Дюбуа, Каан Айхан, Матиас Росс, Эмре Ташдемир, Сержиу Оливейра, Беркан Кутлу, Юнус Акгюн, Юсуф Демир, Николо Заниоло, Бафетимби Гомис (к).