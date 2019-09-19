Карабах дома крупно проиграл Севилье - ОБНОВЛЕНО

Сегодня состоялся стартовый матч групповой стадии группы A Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и испанской «Севильей».

Как передает "Report" пропустив во втором тайме три безответных мяча, азербайджанский клуб проиграл со счетом 0:3.

На 62-й минуте счет в матче со штрафного удара открыл Эрнандес, на 78-й минуте Мунир удвоил преимущество гостей, а точку в матче на 85-й минуте красивым ударом поставил Торрес.

В следующих матчах турнира «Карабах» 3 октября в гостях сыграет против «Дюделанжа», а «Севилья» в этот день примет АПОЭЛ.

Лига Европы. Группа А. Первый тур

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) – «Севилья» (Севилья, Испания) – 0:3 (0:0)

Голы: Эрнандес, 62 (0:1); Эль-Хаддади, 78 (0:2); Торрес, 85 (0:3)

***20:55

Стартовал групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана "Карабах" вышел сегодня на первый матч.

Возглавляемый Гурбаном Гурбановым коллектив принимает на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова испанский клуб "Севилья".

Встреча началась в 20:55.

Отметим, что на другом матче группы А кипрский АПОЭЛ встречается с люксембургским "Дюделанжем".