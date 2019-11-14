​Капитана "Айнтрахта" отстранили от участия в матчах на семь недель

Капитана франкфуртского "Айнтрахта" Давида Абраама отстранили от участия в матчах на семь недель.

Как сообщает Report, информация об этом появилась на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Дисквалификация лидера команды связана с тем, что во время матча 11-го тура Бундеслиги с "Фрайбургом" Абраам толкнул главного тренера команды-соперника Кристиана Штрайха, когда бежал за ходящим в положение "вне игры" мячом, тот упал.

Этот эпизод спровоцировал массовую драку среди болельщиков, находящихся на трибунах в этот момент. В следствие такого происшествия Абраам был удален с поля. Также обладателем красной карточки стал хавбек "Фрайбурга" Винченцо Грифо, только вышедший на замену.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Фрайбурга".