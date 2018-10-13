Капитан сборной Мальты: “В матче с Азербайджаном у нас есть свое планы”

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ “Для такой страны как Мальта нет легких игр. Завтрашний матч также будет тяжелым. У нас есть свои планы. Тактически мы хорошо подготовились и настроение в команде на высоком уровне.”

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Мальты Андре Агиус в преддверии матча между сборными Азербайджана и Мальты в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА.

“Сборную Косово в будущем вижу в лиге С. Все знают в каких клубах играют футболисты. Мы должны работать над собой. И каждый гражданин Мальты должен нас поддерживать. Не смотря на то, что во всех трех матчах мы забили, но находимся на последнем месте. Должны работать над ошибками.

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Мальты состоится 14 октября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что сборная Азербайджана одержала первую победу в Лиги наций УЕФА над командой Фарерские острова (3:0).