О нас

Капитан "Нефтчи" забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана

Капитан "Нефтчи" забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана Игрок "Нефтчи" Эмин Махмудов забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана.
Футбол
8 апреля 2024 г. 11:07
Капитан Нефтчи забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана

Игрок "Нефтчи" Эмин Махмудов забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, капитан "черно-белых" забил гол в матче против "Сумгайыта" в XXIX туре Премьер-лиги и довел общее количество голов в национальных чемпионатах до 40.

32-летний полузащитник все свои голы забил в составе бакинского клуба. Он носит форму "Нефтчи" с сезона 2017/2018.

Эмин Махмудов – пятый игрок в истории клуба, забивший не менее 40 голов в чемпионатах Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Neftçi”nin kapitanı Azərbaycan çempionatlarında yubiley qolunu vurub

Экслюзивные новости

Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi