Капитан "Нефтчи" забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана

Игрок "Нефтчи" Эмин Махмудов забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана.

Игрок "Нефтчи" Эмин Махмудов забил юбилейный гол на чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, капитан "черно-белых" забил гол в матче против "Сумгайыта" в XXIX туре Премьер-лиги и довел общее количество голов в национальных чемпионатах до 40.

32-летний полузащитник все свои голы забил в составе бакинского клуба. Он носит форму "Нефтчи" с сезона 2017/2018.

Эмин Махмудов – пятый игрок в истории клуба, забивший не менее 40 голов в чемпионатах Азербайджана.