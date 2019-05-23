Капитан "Челси": С выходом в финал желание победы в турнире только возросло

"После длинного сезона у нас есть шансы завершить его на убедительной мажорной ноте, и я надеюсь, что мы сможем завоевать трофей".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом сказал капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта, рассказывая о финале Лиги Европы УЕФА в Баку.

По словам испанского защитника, целью было завоевание титула: "Нашей задачей в Премьер-лиге было попадание в четверку и выход в Лигу чемпионов. Мы ее выполнили. Мы здорово начали сезон, лидировали в Премьер-лиге, вышли в финал Кубка лиги и победили на выезде "Ливерпуль", став единственной командой, кто обыграл их на "Энфилде" в этом сезоне. Мы победили "Тоттенхэм", но в финале нам не повезло. Мы видели, как в Лиге Европы многим сильным клубам не удалось выйти в финал. Однако нашей задачей в Лиге Европы с самого начала была победа в турнире. И, конечно, с выходом в финал это желание только возросло".

30-летний игрок коснулся слухов об уходе из команды Эдена Азара: "Я пришел сюда одновременно с Эденом. Он был очень важной частью клуба на поле и за его пределами. Весь клуб его обожает за то, как он себя ведет. Это наша звезда, но вместе с тем он очень скромный. Он никогда не сходит с ума от своей славы или что-то в этом роде.

Он всегда был сосредоточен на "Челси". Уже несколько лет каждое лето его окружает множество слухов: то он якобы уходит, то остается.. Но в каждом матче Эден демонстрировал свою страсть к "Челси". Он мой хороший друг, и я хочу, чтобы он оставался здесь как можно дольше!"

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".