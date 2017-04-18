Капитан "Челси" Джон Терри покинет клуб в конце сезона

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Защитник «Челси» Джон Терри уйдет из лондонского клуба по окончании текущего сезона.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба «Челси».

"Джон Терри и футбольный клуб «Челси» совместно объявляет, что наш капитан покинет команду в конце сезона", – говорится в сообщении.

Терри представляет цвета «Челси» с 1998 года. В составе лондонцев он успел завоевать 16 различных трофеев: 4 титула чемпиона Англии, 5 Кубков Англии, 3 Кубка Лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.