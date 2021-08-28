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Капитан "Абердина": "Карабах" сыграл фантастически в обоих матчах

Капитан "Абердина": "Карабах" сыграл фантастически в обоих матчах "Мы не могли смогли сыграть так, как хотелось бы. А соперник в обоих матчах выступил фантастически"
Футбол
28 августа 2021 г. 10:00
Капитан Абердина: Карабах сыграл фантастически в обоих матчах

"Мы не могли смогли сыграть так, как хотелось бы. А соперник в обоих матчах выступил фантастически".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил капитан шотландского "Абердина" Скотт Браун, комментируя домашний матч с "Карабахом".

36-летний защитник отметил, что его команда была обескуражена после первого пропущенного гола: "Хотя мы пытались играть хорошо и создавать голевые эпизоды у ворот соперника, у нас ничего не получалось. Тяжело сознавать поражение. Все увидели большую разницу между нашими командами. "Карабах" - отлично организованный клуб. В команде много хороших футболистов".

Отметим, что "Абердин" уступил "Карабаху" со счетом 1:3, а в первой встрече в Баку - со счетом 0:1.

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Версия на английском языке Scott Brown says Aberdeen need to reach bar set by Qarabag
Версия на азербайджанском языке "Aberdin"in kapitanı: "Qarabağ" hər iki matçda fantastik oynadı"

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