Капитан "Абердина": "Карабах" сыграл фантастически в обоих матчах

"Мы не могли смогли сыграть так, как хотелось бы. А соперник в обоих матчах выступил фантастически"

"Мы не могли смогли сыграть так, как хотелось бы. А соперник в обоих матчах выступил фантастически".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил капитан шотландского "Абердина" Скотт Браун, комментируя домашний матч с "Карабахом".

36-летний защитник отметил, что его команда была обескуражена после первого пропущенного гола: "Хотя мы пытались играть хорошо и создавать голевые эпизоды у ворот соперника, у нас ничего не получалось. Тяжело сознавать поражение. Все увидели большую разницу между нашими командами. "Карабах" - отлично организованный клуб. В команде много хороших футболистов".

Отметим, что "Абердин" уступил "Карабаху" со счетом 1:3, а в первой встрече в Баку - со счетом 0:1.