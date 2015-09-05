Еще один кандидат в президенты ФИФА представил свою предвыборную программу

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Чхон Мон Джун (Южная Корея) обнародовал свою предвыборную программу, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Его программа состоит из 10 пунктов, два из которых он предлагает заполнить любителям футбола самостоятельно.

Помимо Чжон Мон Джуна, свою кандидатуру на пост президента ФИФА выдвинул глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. Также о своем желании баллотироваться заявили бывший французский футболист Давид Жинола, известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити и бывший нигерийский футболист Сегун Одегбами. Также в качестве кандидата на пост президента ФИФА назывался генеральный секретарь организации Жером Вальке.

Внеочередные выборы главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года.