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КАН: Сборная Коморских островов вышла на поле без вратаря

КАН: Сборная Коморских островов вышла на поле без вратаря Сборная Коморских островов в эти минуты играет с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций.
Футбол
24 января 2022 г. 23:48
КАН: Сборная Коморских островов вышла на поле без вратаря

Сборная Коморских островов в эти минуты играет с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Как передает Report, из-за проблем с составом в воротах Комор играет полевой игрок - защитник Чакер Альхадур. Дело в том, что перед игрой в сборной произошла вспышка коронавируса, среди заразившихся - сразу два вратаря, Али Аамада и Мойад Уссейни. Ещё один голкипер, Салим Бен Бойна, получил травму в матче третьего тура группового этапа со сборной Ганы (3:2). Таким образом, здоровых вратарей у Комор не осталось, поэтому в ворота пришлось встать полевому.

По регламенту КАН сборные должны играть, если у них есть не менее 11 игроков с отрицательным тестом на коронавирус. Если среди этих футболистов не будет голкипера, то место в воротах должен занять любой другой игрок.

Добавим, что в матче с Камеруном Коморские острова уже на 7-й минуте остались в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Наджим Абду.

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Версия на азербайджанском языке Afrika Millətlər Kuboku: Komor adaları yığması meydana qapıçısız çıxıb

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